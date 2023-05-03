Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Demirkapı Tüneli'nin açılışında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2002'den bu yana ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, "Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz, dünyayı da Türkiye'ye." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2002'den bu yana ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını belirterek, " Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz, dünyayı da Türkiye'ye." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'yı Konya'ya bağlayan İbradı ilçesindeki Demirkapı Tüneli ile bağlantı yollarının açılışında yaptığı konuşmada, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi kara yollarıyla demir yollarıyla adeta ağ gibi ördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Yeni Zigana Tüneli'nin açılışını gerçekleştireceğini belirten Çavuşoğlu, Avrupa'nın en uzun tünelinin Türkiye kazandırıldığını kaydetti.

Türkiye'de ulaşım ve haberleşmede ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "2002'den bu yana ulaştırma ve haberleşmeye 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde para yatırılmış. Çok ciddi bir kaynak. Türkiye artık dünyanın merkezinde, sadece kendi sınırlarımız için yollar yapmıyoruz, Türkiye'yi dünyaya bağlıyoruz, dünyayı da Türkiye'ye." diye konuştu.

Hazar Geçidi, 18 Mart Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Marmaray gibi projeleri örnek gösteren Çavuşoğlu, denizin altından üstünden bağlantı yolları yaptıklarını vurguladı.

Orta Asya'yı Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya bağlanacak yeni projeleri de hayata geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye enerjide de merkez olduğu gibi lojistikte de artık bir merkez ülkedir. Bu da yetmiyor. Kuzeyden güneye otobanlarla demir yollarıyla bağlantılar kuruyoruz. Körfez ülkelerinin güneyde üretilen tüm ürünlerin Asya'ya ve Avrupa'ya gidişi Türkiye üzerinden olacak. Irak ve Türkiye. Aynı şekilde başta bizim ürünlerimiz olmak üzere bu bölgelerde üretilen ürünler de tersine güneye, Asya'ya, yani Orta Doğu'ya, Körfez Bölgesi'ne gidecek. Bunların hepsine baktığımız zaman Türkiye'nin bir merkez olduğunu görüyoruz. Tabii dünyayla rekabet etmek için güvenli, nitelikli ve hızlı ulaşım şart. Ulaşamıyorsanız gelişemezsiniz, büyüyemezsiniz."

"21 yılda bölünmüş yol ağı 29 bin kilometreye çıktı"

Bakan Çavuşoğlu, limanlar sayesinde de Türkiye'nin ihracatta rekor üstüne rekor kırdığını ve ülkede yetişen ürünlerin dünyanın her yerine ulaştırıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde ulaştırma alanında yapılan yatırımlardan bahseden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"21 yılda 6 bin 101 kilometre olan duble, bölünmüş yolları ağını 29 bin kilometreye çıkardık. Yani yaklaşık 5 katı. Bunları rakamlarla söylediğimiz zaman 'Geçmişle bir derdiniz mi var?' diyorlar. Hayır geçmişle bir derdimiz yok bizim. Cumhuriyetimizle geçmişimizle tarihimizle ecdadımızla gurur duyuyoruz. Ama son 21 yılda Türkiye daha fazlasını yaptı. Bununla da gurur duymamız lazım. Kendimizle de gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Elbette rakamlarla kıyaslıyoruz. Geçmişi kötülemiyoruz, karalamıyoruz. Karanlık günlerimiz oldu, zor günlerimiz oldu. İyi günlerimiz oldu. Öyle veya böyle yüzyılımızı tamamladık. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun. Kim bir tuğla koyduysa ondan da Allah razı olsun. Ama herkesin vizyonu farklı. Bizim vizyonumuz farklı, onların vizyonu farklı."

Bölünmüş yollarla bağlanan il sayısının 6'dan 77'ye yükseldiğini dile getiren Çavuşoğlu, kara yolu tünel sayısının 83'ten 484'e yükseldiğini, tünel uzunluğunun 50 kilometreden 711 kilometreye çıktığını söyledi.

Çavuşoğlu, yatırımların Türkiye'nin yeni yüzyılında da devam etmesi gerektiğini belirterek, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya ve Konya'nın ulaşımı için önemli olan bir yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi.