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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler...

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Keneş Finlandiya İsveç Politika Haberler

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