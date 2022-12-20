Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Bülent Keneş'in iadesi talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz İsveç ve Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz somut adımlar görmek istiyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika