Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretinin ikinci ayağı olan Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Sao Paulo'da iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, "Brezilya ile ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık" dedi. - BRASILIA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Brezilya, Politika, Güncel, Haberler

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