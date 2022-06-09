Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alındı. (Hidayet Türkyılmaz - İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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