Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizler milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor."
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizler milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizler milletimizin refah seviyesini yükseltmeyi konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor."
"2022'de sadece Antalya'da tarımsal ihracatımız 764 milyon doların üzerine çıktı"
"Adımlarımızla küresel güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliğini sağlamakla kalmadık, ülkemizi de özellikle savaşın etkilerinden uzak tuttuk"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika