Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile bir araya geldi

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Haberler

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