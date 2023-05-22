Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çavuşoğlu, Kızıltoprak Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek, kendisini karşılayanlarla tokalaştı. Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz ile sohbet eden Çavuşoğlu, bahçede toplanan vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.

AK Parti'ye üye olanlara rozet takarak, fotoğraf çektiren Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesine geçerek, iş insanlarıyla buluştu.