Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da temaslarını sürdürdü Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Savunma sanayisinde millilikte ve yerlilikte yüzde 80'e ulaştık ama yetmez, yüzde 100 olması lazım, ihraç etmemiz gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Savunma sanayisinde millilikte ve yerlilikte yüzde 80'e ulaştık ama yetmez, yüzde 100 olması lazım, ihraç etmemiz gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıda Doğru Yol Partisinin eski yöneticileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, parti yönetimi ve üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, geçmişte darbeler ve ayak oyunlarıyla görevden uzaklaştırmalar yaşandığını söyledi.

Koalisyon dönemlerinin zorluklarına değinen Çavuşoğlu, demokrasinin seçimlerle güçlendiğini vurguladı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletin istikrara ve güvene oy verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bugünkü yaşadığımız dünyanın kolay bir dünya olmadığı gerçeğini unutmamamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Büyük algı oluşturmaya çalıştılar. 'Sonuçta ne yapıp, edip seçimi kazanacağız.' dediler. Seçimlerde milletimiz iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında çok küçük bir farkla ikinci tura kaldık." diye konuştu.

Çavuşoğlu, çok fazla yatırım yaptıklarını, vizyon projeler ortaya koyduklarını belirterek, "21 yılda yaptıklarımızla övünüyoruz ama çok daha fazlasını yapmamız lazım. Savunma sanayisinde millilikte ve yerlilikte yüzde 80'e ulaştık ama yetmez, yüzde 100 olması lazım, ihraç etmemiz gerekiyor." dedi.