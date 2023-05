Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da STK temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sürekli anket yaptırıyorlar, Cumhurbaşkanımızın yükselişini görüyorlar, ilk turda biteceğini biliyorlar. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa da yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldılar, 'dönüyoruz, Kılıçdaroğlu kazanacak' dediler, ama onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte o FETÖ oyunları döndü, rahmetli Sayın Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı Türkiye'de." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Dünyada ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, özellikle İslam düşmanlığı ve Türk karşıtlığının öne çıktığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıları hatırlatan Çavuşoğlu, "Sapığın birisi çıkıyor, büyükelçiliklerimizin önüne gelip, kitabımızı, bayrağımızı 'yakacağım', diyor. Peki bunu neden başkasının değil de bizim temsilciliklerimizde yapmaya kalkıyorlar? Çünkü o binada dalgalanan ay yıldız, al bayrak, İslam dünyasının da sancağı." diye konuştu.

"Rusya ve Ukrayna savaşını bitirmeye çalışıyoruz"

Suriye, Rusya, İran dışişleri bakanlarıyla dün Rusya'da bir araya geldiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, "Terör tehdidini yok etmek, sığınmacıların onurlu ve güvenli geri dönüşlerini sağlamak, Suriye'deki siyasi süreci canlandırmak için Rus, İran ve Suriye dışişleri bakanları ile dörtlü toplantı yaptık. Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasına karar verdik. Yakında dışişleri bakan yardımcıları başkanlığında bir komite kurulacak ve bu süreç işleyecek. Kim desteklerse desteklesin o terör koridoru kurulmayacak." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın da bir an önce bitmesi yönünde Türkiye'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini reddettiklerini ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine, iç uzlaşısına tam destek verdiklerini bildirdi. Bunu yaparken de samimi ve yapıcı bir şekilde her iki tarafla da konuşarak, savaşı durdurmaya çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, her iki tarafı da ateşkese ve müzakere masasına dönmeye davet ettiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamanın Türkiye'ye hiçbir fayda sağlamayacağını vurguladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecini değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bizim temel derdimiz, bu ülkelerde ama özellikle İsveç'te, FETÖ'den PKK'ya birçok terör örgütünün, teröristin serbest dolaşması, insan devşirmesi ve para toplaması ve propagandası devam ediyor. Finlandiya sağduyulu davrandı. Bu tür eylemlere izin vermedi. Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi. Gerekli düzenlemeleri yaptı. Biz de kabul ettik, NATO'ya üye oldu. İsveç ise henüz şartları yerine getirmedi. Bize çok baskı yaptılar, ikna etmeye çalıştılar. 'İsveç tüm şartları yerine getirdi alın' dediler. Halen de diyorlar. Biz de 'NATO'nun gelişmesini, güçlü olmasını istiyoruz ama NATO için iki tehditten biri terör ise bizim terörle mücadelemize ve taleplerimize İsveç'in olumlu cevap vermesi lazım. Destek vermesi lazım. Müttefik olacaksak teröre değil bize destek vermesi lazım', diyoruz. Şimdi olumlu adımlar atıyorlar. Başbakanları açıkladı. 1 Haziran'da yeni bir terör yasası uygulamaya geçiyor. Bakacağız, uygulamaya somut adımlar atarlarsa değerlendireceğiz."

"FETÖ oyunları geri döndü"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada saygın bir ülke haline geldiğini, önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. Herkesin bundan memnun olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bakıyoruz, Avrupa ve ABD'de seçim günü yaklaştıkça 'Bu seçim önemli, tarihi bir seçim' diyor. Biz ne diyoruz, 'Türk'ün şahlanışının başlayacağı bir dönem başlıyor, bu seçim önemli' diyoruz. Ama onlar diyor ki 'Seçim önemli, Erdoğan gitmelidir' diyor. Özellikle son günlerde anketleri görmeye başladılar, daha da saldırgan hale geldiler." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Altay, Kızılelma, Atak-1 ve Atak-2 helikopterlerini, HÜRJET'i, KAAN'ı, TCG Anadolu gemisini örnek göstererek Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli adımlar attığını söyleyen Çavuşoğlu, tüm bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıdığını kaydetti.

Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta Türk'ün bekasını Erdoğan'ın koruduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar, çünkü Karadeniz'de doğal gazla, Cudi'de petrolle bağımsızlık meşalesini yakıyor Recep Tayyip Erdoğan. Lakin ne yazarsa yazsınlar, ilk defa da yapmıyorlar aslında. Ama bir şeyi öğrenememişler, bu topraklarda kararı milletimiz verir, 85 milyon verir. Böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi her zaman hedef almışlardı, umdukları gibi olmadı. Hatta bizim yöremizin bir atasözü var, uma uma döndüler muma. Ama dersler almamışlar. Türk siyasetini dizayn etme alışkanlığınıza bu millet son verdi. Ama bu panik hali. Çünkü onlar sürekli anket yaptırıyorlar, Cumhurbaşkanımızın yükselişini görüyorlar, ilk turda biteceğini biliyorlar. İşte her türlü ayak oyunları, ahlaksızlık, montaj, şantaj ne varsa da yapmaya başladılar. FETÖ oyunları geri döndü. FETÖ'cüler bilet aldılar, 'dönüyoruz, Kılıçdaroğlu kazanacak' dediler, ama onlar dönmedi ama FETÖ oyunları ülkeye döndü. Geçmişte o FETÖ oyunları döndü, rahmetli Sayın Baykal'a yapılanlar da tekrar sahnelenmeye başladı Türkiye'de. Millet olarak bunlara karşı dik durmamız lazım. Bu milletimiz hangi renkten, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi etnik kökenden olursa olsun bu tür dizayn yapmak isteyenlere pirim vermez. Bu tür manşetlere pirim vermez. Bu buradan bir kez daha ilan ediyoruz."

"Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan"

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın baypas edilemeyeceğini belirterek, Türk'ün yolunun Türk Devletleri Teşkilatı'ndan, Orta Koridor'dan, Zengezur'dan, Karabağ'dan geçtiğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugünkü açıklamalarına değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sitem etti. 'Bizden ne istiyorsunuz. Bizi niye dışlıyorsunuz' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na soruyor. Nezaketinden isim vermemiş. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Biz Azerbaycan Karabağ'ı geri alırken her türlü desteği verdik. Siz, 'Maalesef Türkiye Azerbaycan'a destek verdi' dediniz. Azerbaycan ne için sahaya indi? Kendi topraklarını geri almak için. Ermenistan'ın topraklarına saldırmadı ki. Bugün Türk'ün gücü var. Kendi milli savunma sistemlerimiz var. Namerde muhtaç değiliz. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan. Bugün Türkiye büyük Türk dünyasını birleştiren bir Türkiye. Bugün Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'nın rüyasını yani Türk dünyasının birleşme rüyasını gerçeğe çeviren bir ülke."