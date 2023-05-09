Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da esnafla buluştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ve ABD basınında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, " Türkiye'deki seçim 2023'ün seçimi", "Erdoğan gitmeli" şeklinde haberler yapıldığını belirterek, "Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar. Çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar. Çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2'miz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muz Erdoğan imzası taşıyor. Bundan rahatsızlar." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince düzenlenen "Esnaf Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugün, etkisi geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna geldiğini bildirdi.

Bugün derdi olanın, ümitsizliğe düşenin Türkiye'ye yöneldiğini ve en gelişmiş ülkelerin de dönüp baktığı ülke haline geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi size soruyorum, FETÖ'sünden PKK'sına DEAŞ'ına, tüm terör örgütleriyle mücadele eden, onlara dünyayı dar eden kim? Türkiye. Büyük Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatında kim birleştiriyor? İstanbul Tahıl Anlaşması'yla, küresel gıda krizini, küresel açlığı kim engelliyor? Ukrayna Savaşı'nda ve diğer çatışmalarda barış için kim çaba gösteriyor? Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktör gerçekten Türkiye. Çünkü savaşta kazanan olmaz, savaşta herkes kaybeder. Ama adil barışta herkes kazanır. Bu anlayışla savaşın sona ermesi için samimiyetle çaba sarf ediyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, harp bir cinayettir." sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, bugün bu savaştan Türkiye'yi uzak tutmak için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Bir de "Yaptırımlara katılmamız gerekir" diyenlerin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Rusya'ya karşı yaptırımlara dahil olacağız.Peki neden. İyi sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım zarar görecek. Kim karşılayacak bu zararı? ABD mi? Bize 'Yaptırım uygula' diyen Avrupa Birliği mi karşılayacak? Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Bu nasıl hesap?" diye konuştu.

"'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz"

Avrupa ve ABD basınında14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, " Türkiye'deki seçim 2023'ün seçimi", "Erdoğan gitmeli" şeklinde haberler yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar 'Erdoğan' gitsin istiyorlar. Çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar. Çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Onlar 'Erdoğan gitsin' istiyorlar. Çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2'miz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muz 'Erdoğan' imzası taşıyor. Bundan rahatsızlar. İlk defa yapmıyorlar bunu. Bizim için sürpriz değil. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Popülizm arttıkça bizi hedef alıyorlar. Biz sizin iç seçiminize karışıyorum muyuz? Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Birçok ülkede seçim kaderini etkileyecek Türk seçmen var. Hiç müdahale ediyor muyuz? Bizde basın, siyasetçi 'O kazansın, bu kazanmasın, diğeri gitsin' diyor mu? Biliyorsunuz, ahilik geleneğinde bir esnaf kusurlu mal satarsa, o mal, o esnafın damında beş gün sergilenir. Yani pabucu dama atılır. Yahu, biz bu "Erdoğan gitsin" diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz. Bundan da mı ders almıyorsunuz. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar itinayla öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletine nasıl davranacaklarını itinayla öğretiyoruz."

Türkiye'nin dış politikada başarılı bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"'Dış politikadaki kazanımlarımızı heba edeceğiz, Suriye'den çekileceğiz' diyor. Kime karşı mücadele ediyoruz? PKK'ya. Bu nedir? Doğu Akdeniz'deki kazanımlarımız. Bu kazanımları yok mu sayacağız? Diyorlar ki, 'Kremlin ile bağları koparacağız, Avrupa Birliği'ne döneceğiz.' Türkiye'nin oradan buraya dönme lüksü yok. Niye biz tek başımıza birinin kapısında olalım. Biz her yerdeyiz bugün. Afrika, Latin Amerika, Asya açılımı var. Neden sadece bir yere bağlı kalalım. Yıllardır Avrupa Birliği'ne giremiyoruz. Bu bizim suçumuz mu? Onların suçu. Fasılların hepsini bloke ettiler. Rum kesimi ile Avrupa Birliği Komisyonu kendisi etti. Ben bir 50 yıl daha bekleyecek miyim? 54 yıl Kıbrıs'ta federasyon için müzakere ettik. Olmadı, istemiyorlar. Türk ile bir şey paylaşmıyorlar. Ben kendi çıkarıma, Kıbrıs Türkü'nün çıkarına bakarım. Neymiş, Kıbrıs'ın iç işlerine karışmayacakmışız. Ana vatan, yavru vatan onlar da kabul ediyor, biz de kabul ediyoruz. Sana ne oluyor? Kime teslim edeceksin Kıbrıs'ı, Kıbrıs Türkü'nü? Rahmetli Ecevit, Erbakan, Türkeş'in kemikleri sızlıyor. Bugün rahmetli Ecevit olsaydı bu ittifakın içinde olurdu."

Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin HDP ile aynı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu partide Atatürkçüleri bırakmadılar. Allah rahmet eylesin Deniz Baykal çekişirdik ama vatanseverdi. Bir tane arkada Atatürkçü bırakmadılar. Şimdi Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinen tipler var orada. Sadece PKK mı, FETÖ'cüler bilet alıp göstermiyor mu 'Döneceğiz' diye. FETÖ'cüleri listelerine koymadılar mı? Bu kadar terör örgütünün bir ittifakı, bir adayı desteklemesi size göre tesadüf olabilir mi? Bunları kim dizayn etti, bu vaatleri kim verdirdi?" dedi.

(Bitti)