Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konut satışının yasaklanacağına ilişkin söylemlerinin şimdiden inşaat ve emlak sektörünü etkilediğini söyledi.

AK Parti Antalya milletvekili adayı Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi arkasındaki alanda düzenlenen "Büyük Alanya Buluşması" mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Alanya ve Antalya'nın tarımın gözbebeği olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, tarımsal hasıla bakımından tarımdan elde ettiği gelir bakımından Avrupa'da birinci, dünyada 10. olduklarını dile getirdi.

Son 21 yılda üreticiye 803 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, Antalyalı çiftçilerin ürettiği ürünlerin ihracat miktarının 1 milyar dolara yaklaştığına işaret etti.

Çavuşoğlu, Alanya ve Antalya'daki fahiş kira artışlarının da gereğini yapacaklarını, kiraların yüksek olduğu yerlerde memurlara kira desteği vereceklerini belirtti.

TOKİ eliyle bölgeye yeni konutlar kazandırarak arz talep dengesini sağlayacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu'nun 'konut satışı yasaklanacak' söylemleri şimdiden inşaat ve emlak sektörünü durdurdu. Bunlar eski, yasakçı zihniyet. Bakmayın demokrat göründüklerine. O Menderes'i astıkları zihniyet değişmedi. O yasakçı zihniyet devam ediyor. Kökten yasaklamayla sorun çözülmez. Nasıl bir akıl tutulması anlamıyorum. Antalya'ya gelip başka şey söylüyorlar, İstanbul'a gidip başka şey söylüyorlar. Amerika'nın gazetesini görünce de çok farklı bir şey söylüyorlar. Bir dediği bir dediğini tutmuyor." diye konuştu.

"Yapılamaz, yapamazlar dedikleri her şeyi yaptık"

Türkiye'nin küresel bir aktör konumuna geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, 21 yılda yapılan en önemli şeyin kaybettirilen özgüveni yeniden kazanmak olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Türkiye bugün küresel ticaret pastasından daha fazla pay alıyorsa, istikbali göklerde arayıp duran bu ülkenin çocukları, ürettikleri savunma sanayi ürünlerini ihraç ediyorsa, kendi uçak gemimizi denizde boy göstertiyorsak, İHA ve SİHA'larımız, Gökbey ve Atak helikopterlerimiz göklerde göz açtırmıyorsa, Kızılelma ve Kaan stratejik yeteneklerimizi güçlendiriyorsa, milli uydumuz uzaydaysa bununla gurur duymalıyız. Hamdolsun bunları biz yaptık. Bizim insanımız yaptı. Yapılamaz, yapamazlar dediklerini her şeyi yaptık." dedi.

Milli konuları, ucuz siyasi çıkarlara alet etmenin ülkenin geleceğine ihanet olduğunu ifade eden Çavuşoğu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin günlük siyasete alet edilecek konular olmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu, FETÖ ve PKK'nın yaptıklarının unutulmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hainlerle Kürt kardeşlerimiz bir tutulur mu? Kürtler bizim kardeşimiz. Etle tırnak gibiyiz. ve bu hainler en büyük kötülüğü Kürt kardeşlerimize yapmışlardır. Ne diyor? 'Kanun hükmünde kararnameyle devlet kadrolarından çıkarılan PKK'lıları ve FETÖ'cüleri devlete iade edeceğim' diyor. Bu nasıl muhalefet? Bu muhalefet ülkeye yakışıyor mu? Bunlara ülke teslim edilir mi? Atatürk'ün partisi ne hale geldi? Atatürk'ün Türk siyasetine bıraktığı asırlık mirası, Türkiye'mizin ilk partisi, devletin üniter yapısını bozmayı vadediyor, FETÖ'cüleri, PKK'lıları döndürmeyi vadediyor. 'Dişe diş kana kan seninleyiz' sloganlarıyla devletten intikam hadsizliğine, zafer duruşuyla poz veriyorlar. Bunlar HDP'nin mitingi de değil, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun arkasında yer almak mecburiyetinde kalan milliyetçi, devletçi, Atatürkçü kardeşlerimiz, Kürt kardeşlerimiz de bu durumdan çok rahatsızlar."

Cumhuriyetin son 21 yılına damgasını vuran kazanımların kimleri rahatsız ettiğinin iyi düşünülmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyanın dört bir yanındaki basın kuruluşlarının aynı merkezden talimat alır gibi harekete geçtiğini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Başkalarının dümen suyuna girmeyen bağımsız bir diplomasiden mi rahatsızsınız? Teröristlere göz açtırmıyoruz diye mi huzursuzsunuz? Boyun bükmeyen, el pençe divan durmayan, doğruyu bilip, doğruyu konuşan bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den mi tedirginsiniz? Küresel refahtan Türk'e düşen payın artmasından mı rahatsız ya da sancılısınız? Sınır ötesi harekat kabiliyetleri kazanmış bir Türkiye'den mi korkuyorsunuz? Öyle görünüyor ki Kılıçdaroğlu da korkuyor. YPG'ye 'terör örgütü değil' diyor ve 'Suriye'den çekileceğiz' diyor. Yurt dışındaki Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlara soruyorum. Siz Türk'ün uyanışından mı endişelisiniz? Eğer öyleyse sizi uyaralım. Huzursuz, tedirgin ve rahatsız olmaya devam edeceksiniz. Biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz."

"Yepyeni bir dünya, bir küresel sistem doğuyor"

Son Moskova ziyaretinde İran, Rusya, Suriye dışişleri bakanları toplantısına katıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Suriye'de PKK'nın DEAŞ'ın terör koridorları kurmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi.

Savaştan kaçan sığınmacıların Suriye'ye güvenli ve onurlu geri dönüşlerini işbirliği çerçevesinde sağlayacaklarını anlatan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna savaşında da barış için gayret gösteren ve başarılı olan liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.

İstanbul Tahıl Antlaşması'yla tüm dünyada insanların evine giren ekmekte gayretleri olduğunu, bunu barış, huzur, istikrar ve güvenlik için yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ise "Bu politika yanlış, değiştireceğiz", "Ruslar'a yaptırım uygulayacağız" dediğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış, ilkesinden vaz mı geçiyoruz? Bu partide Atatürkçü kalmadı ki. Atatürk ilkelerinden bahsetsinler. Atatürkçülerin hepsini temizlediler. Bu PKK'lıların talepleriyle temizlediler. Sen yaptırım uygulayacaksın. Benim Antalyalı esnafım, çiftçim, turizmcim kaybedecek. Batı'ya yaranmak için, sizi dizayn edenlere şirinlik yapmak için tüm dünyanın imrendiği o denge politikamızdan biz niye vazgeçelim? Yaptırım lafını ağızlarına aldıkları anda bile Antalya'ya gelen turist sayısında yüzde 80 azalma oldu. Şimdi onları geri getirmek için tekrar çalışmamız lazım. Bunlar sorumsuz. Bunların vatan, millet diye bir derdi yok. Turizm diye bir derdi yok. Çiftçinin derdiyle dertlenmez bunlar." diye konuştu.

Dünyanın kritik bir dönemeçten geçtiğini, krizler, çatışmalar, çevresel felaketler, düzensiz göç, terörizm, salgınlar, savaşlar gibi küresel sorunların bir geçiş dönemi olduğunun işareti olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yepyeni bir dünya, bir küresel sistem doğuyor. Bu çekişme ve kırılma dönemi, bir tek nedenden dolayı yapılıyor. Yeni düzenin güç paylaşımı. Yani kartlar dağıtılıyor. Bundan sonraki süreçte neye ne kadar söz hakkınız olacağı şimdiden belirleniyor. Bu krizler aynı zamanda birer fırsattır. Tüm çabamız bu fırsatları değerlendirmek, yeni dönemde söz sahibi olmak için. İşte bu geçiş döneminde bize nizam, istikrar, güçlü liderlik lazım." ifadelerini kullandı.

Mitinge, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuğba Vural Çokal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya milletvekili adayı Alaattin Çakır, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.