Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil.' - Haberler

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