Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil.'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan Politika Haberler

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