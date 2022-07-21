Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin F-16 satışında Yunanistan şartı) Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika