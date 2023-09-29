Dışişleri Bakana Fidan: "Diplomasimizin görevi, dostları arttırmak, düşmanlarımızın sayısı azaltmak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla ziyaretinde yaptığı açıklamada, baş döndürücü bir diplomasi trafiği yürüttüklerini belirterek, Türk dış politikasının ana hedefinin dostları arttırmak, düşmanları azaltmak olduğunu söyledi.

AK Parti İl binasında açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye bağlı hisseden Türkiye'ye ciddi derecede ihtiyaç duyan bölge ülkelerinin de ekonomi sistemleri üzerinde olumlu katkıda bulunmak için çok ciddi çalışmalarının bulunduğunu açıkladı. Fidan, "Türkiye baş döndürücü bir diplomasi trafiğinin ortasında. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır ortaya koyduğu liderliği ve bizzat kendisinin yürüttüğü liderlik diplomasisinin de büyük bir rolü olmakta. Diplomasimizi yürütürken iki eksende yürütüyoruz. Bir taraftan tehditleri bertaraf etme, sıkıntıları öteleme. İkincisi fırsatlardan istifade etme. Bunu yaparken ilgili kurum ve kuruluşlar ile ciddi bir işbirliği içerisindeyiz. Dostlarımızın sayısını arttırıp düşmanlarımızın sayısını azaltmak diplomasimizin bir numaralı görevi. Aynı zamanda modern diplomasi anlayışında özellikle yatırımcılarımız ile beraber çalışmak, ekonomimizi büyütme, ticaret hacmimizi arttırmak bölgemizde sadece Türkiye'de değil, Türkiye'ye bağlı hisseden Türkiye'ye ciddi derecede ihtiyaç duyan bölge ülkelerinin de ekonomi sistemleri üzerinde olumlu katkıda bulunmak için çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle ekonomisi konusunu, ticaret konusunu, enerji konusunu modern diplomasimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Tıpkı yıllardır süregelen güvenlik, terör ile mücadele nasıl bir ayrılmaz parçasıydı, bu gün için de bu konular diplomasimizin ayrılmaz bir parçası" dedi.

Tahıl koridoru girişimimiz devam ediyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesinin en büyüt dilekleri olduğun, fakat devam eden savaş sürecinde Türkiye'nin girişimleri ile başlatılan ve daha sonra sona erdirilen tahıl koridorunun tekrar açılması için diplomasinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Fidan, "Savaşı durdurmak tabi ki bir numaralı önceliğimiz. Çünkü bölgeye ve dünyaya büyük bir zarar vermekte. Ama devam ederken, başta esir takası olmak üzere birçok konuda da girişimlerimiz devam etmekte. Bunların başında Karadeniz tahıl girişimi geliyor. Bu konu sadece bölgemizi değil, özellikle başta Afrika ülkeleri olmak üzere insanlığın tamamını ilgilendiren bir sorun. Şu anda sofralarımızda ekmek var. Şu an bizim için olağanüstü bir sorun teşkil etmeyebilir ama yokluğunu gördüğümüz zaman şüphesi orada alarm zilleri çalmaya başlıyor. Şu anda bu alarm zilleri birçok ülke için çalma durumunda. Bunu engellemenin bir yolunu bulmak gerekiyordu. Geçen yıl itibari ile Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütülen müzakerelerde bu sorun aşılmıştı. Bu konuda tekrar çalışmalarımız devam ediyor. New York'taki görüşmelerde bu yine bir numaralı gündem idi. Irak'ta devam eden operasyonlar var, terörle mücadele var" dedi. - MUĞLA