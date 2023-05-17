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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Fransa'da oy verme işlemlerini inceleyecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Fransa'da oy verme işlemlerini inceleyecek

Politika Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları incelemek üzere Fransa'ya gitti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17-20 Mayıs'ta Fransa'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları inceleyecek.

Serim, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetiyle Türkiye'de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları incelemek ve sandık kurulacak merkezleri ziyaret etmek için Fransa'ya geldi.

Fransa ziyareti kapsamında Serim, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve basın mensuplarıyla da bir araya gelecek.????

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Politika

Yasin Ekrem Serim Türkiye Fransa Politika Haberler

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