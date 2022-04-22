Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kosova'yı ziyaret edecek - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kosova'yı ziyaret edecek

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Kosova'yı ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' etkinliklerine katılım için Kosova'yı ziyaret edecek.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' etkinliklerine katılım için Kosova'yı ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran, '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı' etkinliklerine katılmak üzere yarın Kosova'yı ziyaret edecek. Bakan Yardımcısı Kıran, söz konusu ziyaret vesilesiyle, Priştine, Prizren ve Mamuşa'daki soydaşlarımızla bir araya gelecek, Türk toplumu temsilcileri ve Kosova makamlarıyla görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Politika

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