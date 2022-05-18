Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '19 ülkeye 7 milyon doz aşı hibesi yaptık'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugüne kadar 19 ülkeye yaklaşık 7 milyon doz aşı hibesi yapıldığını söyledi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yaşananlar ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Sağlanan Kolaylıklara" ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.

Koronavirüs salgınının tüm uluslararası sistemi kısa sürede etkisi altına aldığına işaret eden Kıran, Türkiye'nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğine dikkati çekti.

Türkiye olarak salgın döneminde dünyanın hiç bir yerindeki vatandaşları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Kıran, şunları belirtti:

"O tarihlerde vatandaşımızın bulunduğu ülkelerin neredeyse tamamında sokağa çıkma kısıtlamaları vardı. Örneğin İtalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle özel izin alarak vatandaşlarımızı şehrin belirli noktalarından otobüslerle aldık. Bazı öğrencilerimizin uçağı kaçırmaması için özel uçuşlardan bir gün önce havalimanlarının yakınındaki otellere yerleştirdik. Moritanya, Gambiya ve Senegal'de mahsur kalan vatandaşlarımızı Senegal'in Başkenti Dakar'da buluşturduk. Gambiya'daki vatandaşlarımızı büyükelçilik personelimiz, diplomatik araçlarla, kapalı sınırları özel izinle açtırarak uçuşa yetiştirdi. Krizin başından itibaren 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı yurda getirdik. 659 uçak seferi, 89 karayolu tahliyesi, 23 denizyolu seferi düzenledik."

Kıran, salgın nedeniyle 5 bin 458 vatandaşın yurt dışında hayatını kaybettiğini, 5 bin 165 cenazenin de ailelerinin talebiyle Türkiye'ye getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin salgın döneminde başka ülkelere yaptığı yardımlarla da öne çıktığına dikkati çeken Kıran, "Bugüne kadar 19 ülkeye yaklaşık 7 milyon doz aşı hibesi yaptık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bugüne kadar yaklaşık 720 bin doz aşı gönderdik. Azerbaycan, Macaristan ve Özbekistan'la birlikte Türk Devletleri Teşkilatı adına 400 bin doz aşıyı Burkina Faso'ya, 200 binden fazla aşıyı Togo'ya ulaştırdık. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon 730 bin, Benin'e 500 bin, Nijer'e 200 bin, Tanzanya'ya 1 milyon, Somali'ye 290 bin 400, Mali'ye 500 bin ve Sierra Leone'ye 200 bin doz aşının sevkiyatı tamamlandı." ifadelerini kullandı.