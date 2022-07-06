Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'u ziyaret edecek - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'u ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'u ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye-Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında Lüksemburg'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında Lüksemburg'u ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg'u ziyaret edecektir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dışişleri Bakanlığı Faruk Kaymakcı Lüksemburg Türkiye Politika Haberler

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