Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Lüksemburg'u ziyaret edecek Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye-Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında Lüksemburg'u ziyaret edecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında Lüksemburg'u ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, Türkiye- Lüksemburg siyasi istişareleri kapsamında, 7 Temmuz 2022 tarihinde Lüksemburg'u ziyaret edecektir. Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Sayın Bakan Yardımcımızın yapacağı görüşmelerde, Lüksemburg ile ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Dışişleri Bakanlığı Faruk Kaymakcı Lüksemburg Türkiye Politika Haberler

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