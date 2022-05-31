Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, İspanya'ya gidecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere İspanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunmak üzere İspanya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, 1 Haziran 2022 tarihinde Madrid'i ziyaret ederek, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro ile siyasi istişarelerde bulunacaktır. İstişarelerde, İspanya ile Kapsamlı Ortaklık ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla ele alınacak, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konularda görüş alışverişi yapılacaktır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği Faruk Kaymakcı Büyükelçi İspanya Politika Haberler

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