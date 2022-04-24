Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma katılmak üzere Bulgaristan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma katılmak üzere Bulgaristan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sofya'da düzenlenecek "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma konuşmacı olarak katılmak üzere 25-27 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ziyaret şümulünde Bulgaristan'daki muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, AB konuları ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Bulgaristan, Büyükelçi, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title