Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Bulgaristan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma katılmak üzere Bulgaristan'a ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sofya'da düzenlenecek "AB Balkanlarla Buluşuyor" başlıklı foruma konuşmacı olarak katılmak üzere 25-27 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ziyaret şümulünde Bulgaristan'daki muhataplarıyla gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkiler, AB konuları ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika