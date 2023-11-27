Dışişleri Bakan Yardımcısı Gazze'deki İnsani Yardımları İnceledi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Gazze'ye yapılacak ilave insani yardımları ele almak ve Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyeleri konusunda yerinde incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Mısır'da, 'Sorunun çözümü için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz.' dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Gazze'ye yapılacak ilave insani yardımları ele almak ve Türk vatandaşlarının Gazze'den tahliyeleri konusunda yerinde incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Mısır'da, "Sorunun çözümü için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Yardımcısı Serim ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mısır'a ziyarette bulundu.

Serim ve Karaloğlu, Kahire'de ilgili Mısır Dışişleri Bakan yardımcıları, Mısır Kızılayı ile Mısır Afet ve Acil Durum makamlarıyla temaslarının ardından bugün Türkiye tarafından insani yardımların ulaştırıldığı El-Ariş şehrini ve vatandaşların tahliye edildiği Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Refah Sınır Kapısı'nda krizin başından bu yana görev yapan ve tahliye işlemlerini yürüten Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği personeliyle bir araya gelen Serim ve Karaloğlu, bugün tahliye edilen Türk vatandaşlarını da sınır kapısında karşıladı.

Bakan Yardımcısı Serim, Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliye operasyonu hakkında Refah Sınır Kapısı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Sürecin başından beri Türkiye'nin Gazze'deki insanlara nasıl yardım edilebileceği ve Türk vatandaşlarının bölgeden nasıl çıkarılabileceği konusunda çalıştığını ifade eden Serim, "Sorunun çözümü için her platformda girişimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Serim, işbirlikleri nedeniyle Mısırlı makamlara teşekkürlerini sunarak "Gazze'de tahliye edilmeyi bekleyen kardeşlerimiz bulunuyor. Onların da bir an önce çıkışlarını sağlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Filistinlilerin hak ettikleri barış ve huzuru bulmaları için elinden geleni yapmaya devam edeceğini kaydeden Serim, "7 Ekim'den bu yana zor şartlarda görev yapan ve hakikatlerin ortaya çıkması için gayret gösteren siz gazeteci kardeşlerimize de en samimi duygularımla teşekkürlerimi sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.