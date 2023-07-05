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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, UNAMI Şefi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, UNAMI Şefi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi

Politika Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Şefi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler ile Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in Irak'taki işbirliği hakkında istişarelerde bulunuldu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Şefi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Akçapar, Hennis-Plasschaert'i kabul etti.

Görüşmede, Irak'taki gelişmeler ile Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in Irak'taki işbirliği hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Politika

Birleşmiş Milletler Burak Akçapar Irak Politika Haberler

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