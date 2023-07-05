Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, UNAMI Şefi Jeanine Hennis-Plasschaert ile bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Şefi Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler ile Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in Irak'taki işbirliği hakkında istişarelerde bulunuldu.