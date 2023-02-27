Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay video konferans ile BM İnsan Hakları Konseyi'ne katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, video konferansla Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 52. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne katıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay, 27 Şubat-3 Mart 2023 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 52. oturumunun yüksek düzeyli bölümüne video-mesaj yöntemiyle hitap etmiştir. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay hitabında, dünya genelinde insan hakları alanındaki önemli konulara son dönemde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde dikkat çekmiş ve ülkemizin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi yönündeki güçlü iradesini vurgulamıştır. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay, bu vesileyle ayrıca uluslararası toplumun ülkemizde meydana gelen deprem felaketi karşısında gösterdiği dayanışma için teşekkür etmiştir" denildi. - ANKARA