Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Bled Stratejik Forumu'nda konuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda konuşma yaptı. Bozay, Türkiye'nin güvenlik projesinin uluslararası barış ve güvenliği sağlamak olduğunu vurguladı ve yeni güvenlik meselelerine dikkat çekti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Slovenya'nın Bled kentinde devam eden Bled Stratejik Forumu'nun ikinci gününde, "Yeni Güvenlik Mimarları: Kim?" adlı panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünü anımsatan Bozay, " Türkiye'nin güvenlik projesi bu sözdeki gibidir. Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için herkes birleşmeli." dedi.

Bozay, yeni güvenlik meselelerine işaret ederek, "Bunlarla daha çok Soğuk Savaş sonrası tanıştık. Türkiye için mevcut güvenlik meseleleri, gıda güvenliği ve enerji tedariki. Bizim için tedarik ve gıda zincirleri öncelikli. Coğrafi konumumuz gereği de bunların tam ortasında bulunuyoruz". diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, tahıl koridorunun kesilmesiyle dünya genelinde buğday fiyatlarında yüzde 37 artış gözlemlendiğini aktardı.

Yeni güvenlik meselelerinin iklim değişikliğiyle de bağlantısı bulunduğunu dile getiren Bozay, küresel eşitsizlik konusunun da dünyanın önemli sorunlarından birisi olduğunu ifade etti.

Diplomasi güvenliğinin arttığını anlatan Bozay, "Bunun nedeni de her aktörün meseleleri sıfır toplamlı oyun olarak görmesidir. Meseleye bu şekilde yaklaştığınızda onu kaçınılmaz bir şekilde güvenlik meselesi haline getiriyorsunuz. Burada eksik olan dayanışma. Dayanışma aynı zamanda yük paylaşımını da ifade ediyor. Bu şekilde yaklaşırsak diplomasi yolunu da açmış oluruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bozay, Bled'deki temasları kapsamında Slovenya başta olmak üzere Fransa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Bosna Hersek'ten yetkililerle de görüştü.

18. Bled Stratejik Forumu, "Küresel güvenlik için dayanışma" temasıyla düzenleniyor. Forum, bugün gerçekleştirilecek panellerin ardından sona erecek.