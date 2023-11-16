Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar: Madrid ve Vilnius zirvelerindeki anlaşmalar takip edilecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, "Her hal ve karda Madrid ve Vilnius zirvelerinde varılan anlaşmaların ve verilen taahhütlerin takibi Daimi Ortak Mekanizma dahil tesis olunan çoklu ve ikili iş birliği mecraları üzerinden sürdürülecektir" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda sunum yaptı. Akçapar, Ukrayna savaşının ardından, Baltıklar ve kuzey coğrafyasının güvenliği NATO ittifakı için daha da önem kazandığını belirterek, "Bölgenin stratejik önemi haiz ülkelerinden olan İsveç, savaşın başlaması ertesinde, uzun bir geçmişi bulunan savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararı almış ve 18 Mayıs 2022 tarihinde NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştur. İsveç'in müstakbel müttefikimiz olarak ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmesi, ittifak dayanışması ruhuyla hareket etmeye başlaması gerektiğini sürecin başından beri en üst düzeyde de dahil olmak üzere vurgulaya geldik. Bu amaçla 28-30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Madrid Zirvesi öncesinde İsveç ve Finlandiya'yla yaptığımız üçlü görüşmelerle terörle mücadele ve savunma sanayisi ihracatında ülkemize yönelik kısıtlamaları kaldırmaları amacına matuf Üçlü Muhtırayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

Akçapar, şöyle konuştu:

"Beklentilerimiz doğrultusunda Genel Sekreter Stoltenberg NATO Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörünü ilk kez atadı ve bu 12 Ekim 2023 tarihinde açıklandı. Bu tasarruf, ittifak bünyesindeki terörizmle mücadele çabalarının daha etkin kılınmasına ve eş güdümün artırılmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz önemli bir adımdır. Her hal ve karda Madrid ve Vilnius zirvelerinde varılan anlaşmaların ve verilen taahhütlerin takibi Daimi Ortak Mekanizma dahil tesis olunan çoklu ve ikili iş birliği mecraları üzerinden sürdürülecektir." - ANKARA