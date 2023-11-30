Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar: İnsanlık, bu kadar büyük sivil can kaybı görmedi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan sivil kayıpların insanlık tarihinde eşi benzeri görülmediğini belirtti. Akçapar, AGİT'in önemini vurgulayarak, Avrupa'da güvenlik ve işbirliğine yönelik en kapsayıcı platform olarak korunması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, ( Gazze'de) 7 Ekim ve sonrasında yaşanan büyük sivil kayıpları nedeniyle temelden sarsıldıklarını belirterek, "İnsanlık, yakın tarihinde bu kadar kısa bir sürede, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere bu kadar büyük sivil can kaybı görmemiştir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısında konuşan Akçapar, AGİT'in bu yıl dönem başkanlığını üstlendikleri için Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve Kuzey Makedonya'ya teşekkür etti.

Uluslararası barış ve güvenlik için olağanüstü koşullarda toplandıklarını söyleyen Akçapar, " Ukrayna'daki trajik savaş yakında 2 yılını dolduracak. Ukrayna'daki tahribat, yıkım ve insanların acısı çok büyük. Savaşın bölgesel ve küresel yansımaları da artışta. Hepimiz bu savaştan olumsuz bir şekilde etkilendik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme yönündeki temel tutumumuzun yanı sıra siyasi çözüm için diyalog ve diplomasiyi destekleme kararlılığımızı bir kez daha teyit etmek isterim." diye konuştu.

Son olarak eylül sonunda güçlendirilmiş formatta bir araya geldiklerinden itibaren AGİT bölgesine çok da uzak olmayan, dünyanın başka bir yerinde büyük bir tahribat, yıkım ve insanların acılarına şahit olduklarını anımsatan Akçapar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef, 7 Ekim ve sonrasında yaşanan büyük sivil kayıpları nedeniyle temelden sarsıldık. İsrail, başlangıçtaki tırmanışın ardından ayrım gözetmeksizin sivilleri ve Gazze'deki hastaneler de dahil olmak üzere her türlü sivil altyapıyı hedef alıyor ve ağır saldırılar gerçekleştiriyor. İnsanlık, yakın tarihinde bu kadar kısa bir sürede, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere bu kadar büyük sivil can kaybı görmemiştir. Birleşmiş Milletler hiçbir silahlı çatışmada bu kadar çok sayıda sivil personeli kaybı görmemiştir."

AGİT'in, tarihinin en zor dönemlerinden geçtiğine işaret eden Akçapar, örgütün yine de Avrupa'da güvenlik ve işbirliğine yönelik en kapsayıcı platform olarak önemini koruduğuna, platformun bu haliyle korunması gerektiğine dikkati çekti.

"Eğer bugün AGİT olmasaydı, onu yaratmamız mümkün olmazdı." şeklinde konuşan Akçapar, şunları kaydetti:

"Bu eşsiz bir yapı, değerli bir yapıdır. Bu, arka planda ülkem Türkiye, diğer üyelerden fikir birliğini amaçlamalarını, aynı zamanda bu örgütü güçlendirmek ve Avrupa'da işbirlikçi güvenlik için yeni bir sayfa açmak için uzlaşı ve vizyon aramalarını isteyecektir. Tartışmayı kolaylaştırmak için mart ayında yapılacak olan ve Şubat 2021'den sonra ilk kez Ukrayna ve Rusya'yı bir araya getiren Antalya Diplomasi Forumu bağlamında bu konuya dikkat göstereceğiz."