Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız: Önce bir ateşkes olmalı Gazze'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, 'Önce bir ateşkes olmalı Gazze'de. Bu ateşkesten de yararlanarak insani yardımlar ulaştırılmalı.' dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin, "Önce bir ateşkes olmalı Gazze'de. Bu ateşkesten de yararlanarak insani yardımlar ulaştırılmalı." dedi.

Afrika'ya ziyaretinin ardından Fransa'ya gelen Yıldız, Paris'te 8 Kasım'da yaptığı ikili görüşmeleri ve dün katıldığı "Gazze'deki Siviller İçin Uluslararası İnsani Konferans"ı AA muhabirine değerlendirdi.

Yıldız, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin yanı sıra farklı ülkelerden bazı başbakan ve bakanların katıldığı konferansta, genel olarak herkesin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin kendi pozisyonunu anlattığını belirtti.

"Ama özünde bir şey var ki bizim de vurguladığımız o. Önce bir ateşkes olmalı Gazze'de. Bu ateşkesten de yararlanarak insani yardımlar ulaştırılmalı." diye konuşan Yıldız, Filistin sorununa ciddiyetle çözüm aranması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, ateşkesin, çatışmanın diğer ülkelere yayılmasını önlemeye katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Yıldız, konferansta Gazze'deki durumu, özellikle sahada görev yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının (STK) çok güzel anlattığını ifade etti.

Gazze'de İsrail'in tepkilerinin orantısızlığının, sivillerin nasıl zarar gördüğünün ve acil ateşkes ihtiyacının güzel şekilde anlatıldığını kaydeden Yıldız, STK'lerin, konferanstaki lider ve katılımcılara acilen çatışmaların durdurulması çağrısı yaptığını belirtti.

"Ateşkes birçok şeye hizmet edebilir"

Yıldız, "Bazısı buna 'insani ateşkes' diyor, bazısı 'insani ara' diyor ama bunun özü tabii 'ateşkes.' Ateşkes birçok şeye hizmet edebilir." dedi.

Konferansta yaptığı konuşmada, siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun acilen ateşkes çağrısı çıkması gerektiğini vurguladığını belirten Yıldız, Filistin sorununun 7 Ekim'de başlamadığına dikkati çekti.

Konferansta, 7 Ekim'den önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, "İsrail'in uygulamalarının artık tahammül edilemez hale geldiği, bunun sonuçlarının kötü olabileceğini herkesin konuştuğunu" söylediğini aktaran Yıldız, "Gazzeliler niye sürekli abluka altında ve dış yardımla yaşasın? Bunu sorguladım. Bunun çözülmesi gerektiğini, örnekleriyle anlattım esasen." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun artık ateşkesten yararlanarak, bundan sonraki çözüm sürecinde ciddi bir taahhüt altına girmesi gerektiği anlattığını bildiren Yıldız, Filistin'e yönelik yardımların olacağını belirtti.

Bakan Yardımcısı Yıldız, Türkiye'nin insani yardımlarının Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndan geçeceğini söyledi.

Yıldız, uzun süre ambargo ve abluka altında kalan Gazze'den normal sonuçlar beklemenin doğru olmadığını kaydetti.

Gazze'de 100 kadar UNRWA çalışanı hayatını kaybetti

Yıldız, çok yoğun nüfusu olan Gazze'dekilerin dış yardımla yaşadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalamalarında ölenlerin sayısının 10 bini geçtiğini, 100 kadar UNRWA çalışanın da hayatını kaybettiğini dile getiren Yıldız, "Yani Birleşmiş Milletler kuruluşları çalışanı. Başka bir çatışmada böyle bir şey yok. Yani başka bir yerde böyle bir rakam söylese, ayağa kalkar her şey. Bu, ne kadar hedef gözetmeksizin, ayırt etmeksizin bombalandığını gösteriyor." dedi.

Konferansta, "İsrail'in uygulamalarına bakıldığında acaba Gazze'yi boşaltmak mı istiyor?" gibi endişelerin olduğunu kaydeden Yıldız, etkinlik kapsamında Gazze'de daha fazla sınır kapısı açılması çağrısı yapıldığını aktardı.

Yıldız, bunun oradaki nüfusun boşaltılmasına sebep olmaması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye'nin çabaları devam ediyor Filistin ile ilgili, bu yalnız olacak bir şey değil. Uluslararası toplumla hareket etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Yıldız, 8 Kasım'da Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptığını belirtti.

Yıldız, görüşmeler sırasında Iştiyye'den, konferansın amacını ve kendilerinin neleri kabul edip etmeyeceğini dinlediklerini kaydetti.