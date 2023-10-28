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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Libya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Libya'yı ziyaret edecek. Yıldız, Trablus ve Bingazi'de temaslarını sürdürecek ve Derne'de yaşanan sel felaketi hakkında bilgi alacak.