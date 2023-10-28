Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Libya'yı ziyaret edecek
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Libya'yı ziyaret edecek. Yıldız, Trablus ve Bingazi'de temaslarını sürdürecek ve Derne'de yaşanan sel felaketi hakkında bilgi alacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Libya'yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Yıldız, 28 Ekim'de başlayacağı Libya ziyaretinde önce başkent Trablus'ta temaslarını sürdürecek. Yıldız, ardından Bingazi'ye geçecek, 10 Eylül'de Derne'de yaşanan sel felaketi hakkında yetkililerden bilgi alacak. Yıldız'ın Libya ziyareti 1 Kasım'da sona erecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika