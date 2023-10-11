Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüştü
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan yardımcısı, İsrail ve Filistin bağlamındaki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları istişare etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Ankara'da Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink'le bir araya geldi.
Yıldız, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Hollandalı mevkidaşı Marcel de Vink'le görüştüğünü belirtti.
Bakan Yardımcısı Yıldız, İsrail ve Filistin bağlamındaki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları istişare ettiklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Politika