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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Hollanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcel de Vink ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan yardımcısı, İsrail ve Filistin bağlamındaki güncel gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları istişare etti.