Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız: Gazze'den Türkiye'ye tahliye talebi 695 kişiye ulaştı

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, dün itibarıyla 695 kişinin Gazze'den tahliye talebi ilettiğini belirterek, "Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 55'i kurum personeli ve 104'ü KKTC vatandaşı" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında uluslararası sözleşmeleri görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Oktay, İsrail ve Filistin'de arasında yaşananlara dikkat çekerek, İsrail'in uyguladığı savaş suçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Oktay, bazı ülkelerin İsrail'e daha fazla silah vermeyi ve İsrail'i daha fazla teşvik etmeyi tercih ettiğini belirterek, "Başta batılı ülkeler olmak üzere klasik güç odakları dünyada kurdukları uluslararası düzenle artık sorunları çözemez durumda. Kendi çıkarlarını korumak adına bu ülkeler artık giderek meşruiyet zemininden de uzaklaşıyor. Birleşmiş Milletler ise yine Güvenlik Konseyi üyelerinin çıkarlarının uyuşmadığı tüm krizlerde işlevsiz ve etkisiz" diye konuştu.

'İLK YARDIM UÇAĞI MISIR'A ULAŞTI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise komisyonda Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile ilgili bilgileri paylaştı. Bakan Yardımcısı Yıldız, dün itibarıyla 695 kişinin Gazze'den Türkiye'ye tahliye talebi ilettiğini belirterek, "Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 55'i kurum personeli ve 104'ü KKTC vatandaşı" dedi.

Yıldız, Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği yardımlara ilişkin de "13 Ekim'de Türkiye'nin gönderdiği ilk yardım uçağı Mısır'a ulaştı. Gazze'ye yönelik ayni yardım olarak 5 bin battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi, 20 bin tıbbı malzeme kolisi bölgeye ulaşmış durumda" diye konuştu. Yıldız, Gazze'deki yararlıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için hazırlıkların da sürdürüldüğünü, diplomatik temasların devam ettiğini aktardı.