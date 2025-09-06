Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına Musa Kulaklıkaya atandı. Ayrıca, 5 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Musa Kulaklıkaya atandı.

5 ÜNİVERSİYETE YENİ REKTÖR ATAMASI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
