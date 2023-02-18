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Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı (2)- Yeniden

Politika Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı (2)- Yeniden

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Dışişleri Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak Akçapar ve Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay atandı. Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddesi gereğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı atandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Politika

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