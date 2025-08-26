DİSİDER Başkanı Akbaş'tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 11 siyasi partinin ortak iradesiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna mektup göndererek, "Türkiye'nin 41 yılı aşkın süredir maruz kaldığı terör ve çatışma ortamının sonlandırılmasına yönelik atılan her yapıcı adımı destekliyoruz" dedi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 11 siyasi partinin ortak iradesiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna mektup gönderdi. Mektubun başında "Güçlü ülkeler, toplumsal barış ve ekonomik kalkınma ile büyür" diyen Akbaş, "DİSİDER olarak, Türkiye'nin 41 yılı aşkın süredir maruz kaldığı terör ve çatışma ortamının sonlandırılmasına yönelik atılan her yapıcı adımı destekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 11 siyasi partinin ortak iradesiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun, yalnızca güvenlik eksenli bir yaklaşımla değil, toplumsal barış, ekonomik kalkınma ve kültürel yakınlaşma perspektifiyle çalışması büyük önem taşımaktadır. Bu süreç, ülkemizin birlik, beraberliği ve kardeşliğini güçlendirecek, aynı zamanda tüm siyasi partiler için toplumun vicdanında iz bırakacak eşsiz bir fırsat niteliğindedir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin doğusunda yakalanacak istikrarın, yalnızca bölgesel refahı değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin genel büyümesini hızlandıracağını aktaran Akbaş, "Özellikle de çeşitli nedenlerle batı illerine göç eden vatandaşlarımız, kendi illerine geri dönecek ve batı illerin yükünü hafifletecektir. Çünkü veriler açıkça göstermektedir ki; güven ortamı, yatırımı ve üretimi doğrudan tetiklemektedir. Nitekim 2014-2024 yılları arasında yakalanan huzur ve güven ortamı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kamu yatırımlarını yüzde 42, özel sektör yatırımlarını yüzde 37 oranında artırmıştır" açıklamasında bulundu.

"İstihdam 5 binden 20 bine çıktı"

Diyarbakır'da son 10 yılda (2014-2024) ekonomik gelişmelere de değinen Akbaş, mektubun devamında şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi doluluk oranı yüzde 55'ten yüzde 98'e yükselmiş, istihdam 5 binden 20 bin kişiye çıkmıştır. Yeni OSB'ler: Şanlıurfa yolu üzerinde kurulan Karacadağ 2. OSB altyapı çalışmaları devam etmekte ve arsa tahsisleri tahsisi gerçekleştirilmiştir. Tekstil İhtisas OSB devreye alınmış, toplamda 14 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanmıştır. Türkiye'nin ilk Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'si yüz 90 doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Besi OSB'miz ve ilimizin tamamında büyük baş hayvancılıkta manda sayısı olarak Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Ortadoğu'nun en büyük lojistik merkezi olacak Diyarbakır Lojistik Köyü inşaatında sona yaklaşılmıştır. 2014'te 241 milyon dolar olan ihracat, 2024'te 380,6 milyon dolara yükselmiştir. 2014'te 210 bin ziyaretçi ağırlayan Diyarbakır, 2024'te 1,3 milyon ziyaretçiye ulaşmıştır. Dicle Üniversitesi öğrenci sayısı 27 bin 500'den 45 bine çıkarak, bölgenin nitelikli iş gücü potansiyelini güçlendirmiştir. Diyarbakır Havalimanı dış hat yolcu sayısı son 10 yılda 10 kat artış göstermiştir. 2014'te 1 milyon 635 bin 48 iken, 2024'te 1 milyon 833 bin 684'e yükselmiştir. Türkiye ortalaması binde 11 iken, Diyarbakır'da binde 28'dir. Bu genç ve artan nüfus, iş gücü arzı ve iç pazar büyüklüğü açısından yatırımcılar için ciddi bir avantaj sunmaktadır. Tüm bu göstergeler, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ekonomik kalkınmayı hızlandırdığını, yatırımları artırdığını ve istihdamı güçlendirdiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. DİSİDER olarak kurulan bu komisyonun, siyasi farklılıkları aşarak, ortak akıl ve toplumsal uzlaşı temelinde, kalıcı barış ve istikrarlı bir yatırım iklimi oluşturacağı inancımız tamdır. Terörsüz bir Türkiye yalnızca huzurun değil, aynı zamanda adil kalkınmanın, sürdürülebilir büyümenin, gençlerin ve kadınların ekonomik umudunun teminatıdır. Sürece katkı sunmaya, yatırım verileri ve saha bilgileriyle destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Barış, Diyarbakır'da üretim ve yatırım getiriyor." - DİYARBAKIR