Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında düzenlenecek toplantı, edinilen bilgiye göre 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak.

Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında düzenlenecek toplantı, edinilen bilgiye göre 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacak.

Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye konulu toplantı 15 ve 16 Mart'ta Moskova'da yapılacak ve Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Öte yandan, toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak. - ANKARA