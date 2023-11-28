Diplomatik kaynaklar: "Ülkemiz tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.

Diplomatik kaynaklar: 'Ülkemiz tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah...

Diplomatik kaynaklar: "Ülkemiz tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti. Heyetimizin tespitlerine bağlı olarak hastanenin biran önce faaliyete geçirilmesini planlıyoruz." - ANKARA