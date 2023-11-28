Diplomatik kaynaklar: "Ülkemiz tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah...
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Diplomatik kaynaklar: "Ülkemiz tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti.
Diplomatik kaynaklar: "Ülkemiz tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyet, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal etti. Heyetimizin tespitlerine bağlı olarak hastanenin biran önce faaliyete geçirilmesini planlıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika