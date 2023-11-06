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Diplomatik kaynaklar: "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm...

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Politika Haberleri

Diplomatik kaynaklar: "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık."

Diplomatik kaynaklar: "Türkiye ve ABD, Gazze'de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık."

Kaynak: AA / Politika

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