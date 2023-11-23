Dilan ve Engin Polat Soruşturmasında Tutuklu Ahmet Gün'ün Ofisinde Çalışan Muhasebeci Tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat hakkında suçlamalarla ilgili soruşturma başlattı. Tutuklanan 12 kişi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 10 kişi bulunuyor. Firari olan mali müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak da tutuklandı.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında tutuklu Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. 24 şüpheliden yakalanan 12 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan ve geçtiğimiz Salı günü yakalanan mali Müşavir Zümrüt Yerebakan ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bıraktı. Soruşturmada yapılan araştırma sonucunda tutuklanan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Hatun Abak tutuklandı. - İSTANBUL