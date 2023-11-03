Dilan ve Engin Polat hakkındaki soruşturma kapsamında, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liranın bir bayiden Ankara'da bir şahsa ait hesaba aktarıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 24'e çıktı.

Dilan ve Engin Polat Soruşturması: 1 Milyon 800 Bin Lira Aktarıldı

EDDA SÖNMEZ

Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki soruşturma kapsamında, Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin liranın dün bir bayiden Ankara'da bir şahsa ait hesaba aktarıldığı iddia edildi. İddia üzerine Ankara'da da operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 24'e çıktı. Soruşturmada 8 kişinin ifadesi tamamlandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dilan ve Engin Polat'ın şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Polat şirketlerinin Ankara'da bayilik verdiği Dipomed Medikal'den bir kişiye 1 milyon 800 bin lira aktarıldığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre banka görevlileri, durumu fark edince polise bilgi verdi.

Savcılık, 4 kişi için gözaltı kararı verdi. Dipomed Ankara bayisi Gözde Bilgiç, eşi İsmail Bilgiç, Mustafa Özalp ile Kübra Doğan gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 24 oldu. Şüphelilerin ifadelerinde paranın Polat çiftine ait olduğunu söylediği öne sürüldü.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın ifade işleminin bu akşam başlaması bekleniyor.