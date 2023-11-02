Dilan ve Engin Polat Operasyonunda Gözaltına Alınan Engin Polat'ın Anneannesi Serbest Bırakıldı

Dilan ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla bir süreden beri ülke gündemini meşgul eden Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz ise, emniyette ifadesi alındıktan savcılık kararıyla sağlık sorunları göz önünde bulundurularak serbest bırakıldı. - İSTANBUL