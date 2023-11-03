Dilan ve Engin Polat Operasyonunda Gözaltı Sayısı 24'e Yükseldi

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul ve Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 24'e çıktı. İfadesi alınan 8 kişinin ardından diğer şahısların ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacak.

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni gelişme yaşandı. 3'ü İstanbul'dan, 4'üde Ankara'dan olmak üzere gözaltı sayısı 24'e yükselirken, gözaltında bulunan 8 kişinin ifadesinin alındığı ve diğer şahısların ifade işlemlerine ilerleyen saatlerce başlanacak.

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan aralarında Dilan ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 30 kişiden 17'si gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara ve İstanbul'da yürütülen operasyon ve çalışmalarda Gözde ve İsmail Bilgiç çifti ile Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olmak üzere 4'ü Ankara'dan, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz ve Gürsel Yilmaz isimli şahıslar İstanbul'dan olmak üzere 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle operasyon süresince gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin ifadesi alınırken, diğer şahısların ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL