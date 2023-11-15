Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Dilan ve Engin Polat'ın avukatları, tutukluluğa itiraz etti ancak Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti.

Polat ailesinin tutukluluk itirazına hakimlikten red

İSTANBUL - Dilan ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz eden avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmuştu. Hakimlik itiraz başvurusunu reddetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu, Can Polat gibi isimlerin de yer aldığı 14 kişi soruşturma çerçevesinde 5 Kasım Pazar günü tutuklandı.

Tutukluluğa itiraz

Sulh Ceza Hakimliği'ne giden Engin ve Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti.

Hakimlikten red

İtirazı değerlendirmeye alan Sulh Ceza Hakimliği Avukat Sevinç Horoz'un tutukluluğa ilişkin itirazını reddetti. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararının ardından itirazın değerlendirilmesi için dosya Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.