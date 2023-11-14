Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayına azmettirici olarak ifade vermek üzere Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat ifade vermek için adliyeye getirildi

Dilan Polat ile Engin Polat çifti Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirilmelerinin ardından ifadeleri alındı. Savcılık, Dilan ve Engin Polat ile Sezgin Polat'ı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Dilan ile Engin Polat çifti ve Sezgin Polat Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa ifade vermelerinin ardından Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.