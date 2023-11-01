Dilan Polat ve Eşi Engin Polat'a Operasyon Düzenlendi

İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Polat çiftinin mal varlıklarına el konulduğu ve sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.