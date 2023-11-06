Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması kapsamında Ankara'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında Ankara'da yapılan operasyonla gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması çerçevesinde Ankara'da polis tarafından eş zamanlı olarak 5 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Uğur A. ve Mustafa Ö. tutuklanırken, İsmail B., Gözde B. ve Kübra D.Ö. isimli şahıslara adli kontrol ile yurt dışı çıkış yasağı getirildi. - İSTANBUL