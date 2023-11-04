Dilan Polat, Kara Para Aklama İddialarını Reddetti

Kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Polat, emniyetteki ifadesinde ticari ilişkisi olmadığını ve sadece reklam yüzü olduğunu söyledi.

EDDA SÖNMEZ

"Kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ; emniyetteki ifadesinde, "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği öğrenildi.

"Kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Dilan Polat'ın, emniyet ifadesinde "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği öğrenildi.

ENGİN POLAT İDDİALARI REDDETTİ

Aylık 150-200 bin lira arası gelirleri olduğunu ifade eden Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız" sorusuna "Çocukların okulu için" yanıtını verdikleri öne sürüldü. Engin Polat'ın suçlamaları reddedip her şeyi inkar ettiği belirtildi. İddiaya göre Engin Polat ifadesinde, "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi. Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi.