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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek tebriklerini iletti. Ziyaret sırasında Başkan Kırgöz, Dikili halkının selamlarını ileterek kadın kursiyerlerin ürettiği çini hediye etti. Genel Başkan Özgür Özel ise Dikili halkına selamlarını iletti.