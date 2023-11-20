Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu
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Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek tebriklerini iletti. Ziyaret sırasında Başkan Kırgöz, Dikili halkının selamlarını ileterek kadın kursiyerlerin ürettiği çini hediye etti. Genel Başkan Özgür Özel ise Dikili halkına selamlarını iletti.
Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, eşi Nesrin Kırgöz ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e tebrik ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaret kapsamında Dikili halkının selamlarını ileten Başkan Kırgöz, Genel Başkan Özgür Özel'e Dikili Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nde kadın kursiyerlerin ürettiği çini hediye etti.
Genel Başkan Özgür Özel ise Başkan Kırgöz aracılığıyla Dikili halkına selamlarını gönderdi.