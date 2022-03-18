Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: 'Dezenformasyon yasası' talebimiz var

Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medyada dezenformasyonun önlenmesi için yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Yayman, "Bize gelen ağ temsilcileri sosyal ağlar üzerinde yaşanan kirlilik, dezenformasyon, insan hakkı ihlalleri, siber faşizm, nefret suçları, ırkçılık gibi pek çok konuda bizimle beraber olduklarını, muhakkak hukuksal düzenlemenin yapılması gerektiği yönünde talepleri var. Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu olarak bir 'dezenformasyon yasası' yapılması talebimiz var. Türkiye'nin buna ihtiyacı var" dedi.

Tbmm Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonda sosyal ağ temsilcileri ile gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Yayman, komisyon olarak verilerin Türkiye'de kalmasını, veri mahremiyetinin sağlanmasını, temsilciliklerin açılmasını ve dezenformasyon konularını ele aldıklarını söyledi. Yayman, "Bir taraftan kişisel hak ve özgürlüklerin korunmasını diğer taraftan kamu düzeninin sağlanmasını, milli güvenliğin sağlanmasını arzu ediyoruz. Bize gelen ağ temsilcileri sosyal ağlar üzerinde yaşanan kirlilik, dezenformasyon, insan hakkı ihlalleri, siber faşizm, nefret suçları ırkçılık gibi pek çok konuda bizimle beraber olduklarını söyledi. Muhakkak hukuksal düzenlemenin yapılması gerektiği yönünde talepleri var. Vatandaşlarımızın da hukuksal bir düzenleme yapılması yönünde talepleri var. Neden? Dijital ağlar insan hakkı ihlallerinin yapıldığı, nefret suçlarının işlendiği, insan ticaretinin yapıldığı, çocuklara şiddet, işkence yapıldığı, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı bir kötülük merkezi haline gelmiş durumda. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak bir 'dezenformasyon yasası' yapılması talebimiz var. İktidarıyla muhalefetiyle bir yasa yapma çabamız var" diye konuştu.