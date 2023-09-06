Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Pompalı Tüfek ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen bir operasyonda; 1 adet pompalı tüfek, 100 adet fişek ve 102,84 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından 'TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti ve 6136 SKM Suçu' ile ilgili olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda; 102,84 gram kubar esrar maddesi, 1 adet pompalı tüfek ve 100 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan S.Y. ve Ö.A. isimli şüpheli şahıslar da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.A. isimli şahıs verdiği ifadenin ardından, S.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN