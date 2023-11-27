Didim'de Teknede İzinsiz Çalıştırma

Aydın'ın Didim ilçesinde bir teknede yabancı uyruklu 3 kişinin izinsiz çalıştırıldığını tespit eden jandarma ekipleri, tekne sahiplerine toplam 107 bin 455 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir teknede yabancı uyruklu 3 kişinin izinsiz çalıştırıldığını tespit eden jandarma ekipleri, tekne sahiplerine toplam 107 bin 455 TL idari para cezası uyguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde Ş.A ve M.A. isimli şahıslara ait teknede yabancı uyruklu 3 şahsın izinsiz olarak çalıştırıldığını tespit etti. Şahıslar hakkında toplam 107 bin 455 TL idari para cezası uygulanırken, tanzim edilen belgeler ilgili kuruma gönderildi. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar ise adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN