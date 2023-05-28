Didim'de seçim sonuçları açıklandı: Kılıçdaroğlu 45 bin 638 Erdoğan; 16 bin 994

Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri ülke genelinde sonuçlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı seçilirken Didim'de ise Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi önde tamamladı. Erdoğan Didim'de 16 bin 994 oy alırken Kılıçdaroğlu ise 45 bin 638 oy aldı.

Didim'de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. İlçede saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de tamamlandı. Didimliler Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı. Didim'de 212 sandıkta 76 bin 223 seçmen'in oy kullanması beklenirken 63bin138 seçmen sandığa gitti. 506 oy geçersiz sayılırken, 62 bin 632 oy geçerli kabul edildi. Didim'de Cumhur İttifakı Adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan16 bin 994 oy alırken Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 45 bin 638 oy aldı. - AYDIN