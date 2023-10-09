Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki aracı durdurdu. Araçlarda bulunan 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki aracı durdurdu.
Araçlarda bulunan 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.