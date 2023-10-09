Haberler ›› Politika ›› Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki aracı durdurdu. Araçlarda bulunan 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.